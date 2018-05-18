Шнур и Глюкоза сняли клип на песню «Жу-Жу»

«Оля недовольна "Мерседесом"

Коля недоволен лишним весом

Он и своей "Маздой" недоволен

"Мерседес" его б устроил Олин», — поется в композиции.

В припеве Глюкоза заявляет: «А я вам так скажу — я же вот езжу на "Пежо" и не ***** [ною]».

Режиссером клипа выступил создатель фильма «Хардкор» Илья Найшуллер. Анимационный клип снят в стиле японских фантастических мультфильмов — в нем персонажи-андроиды, похожие на Сергея Шнурова, Глюкозу и рэпера ST (Александр Степанов), который также принял участие в записи песни, устраивают жестокие перестрелки друг с другом, пишет Lenta.ru.

Найшуллер ранее снял клипы «Ленинграда» на композиции «Вояж» и «Кольщик».