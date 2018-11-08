Стартовало голосование музыкальной премии «Виктория – 2018»

В счетную комиссию Премии вошли артисты, журналисты и музыкальные деятели: Игорь Ятор, Бари Алибасов, Андрей Державин, Ирина Миронова, Таисия Повалий, Анастасия Синельникова, Максим Дмитриев, Елена Лаптева, Виктор Зинчук, Вахтанг и Денис Клявер.

11 членов счетной комиссии, избранной путем жеребьевки, получат возможность следить за ходом голосования.

«Имена победителей в почти 20 номинациях все мы, даже непосредственные организаторы премии, узнаем лишь 7 декабря непосредственно во время торжественной церемонии вручения Премии в Кремлевском дворце», - подчеркнул Юрий Костин.



Игорь Крутой и Михаил Гуцериев

Именно в полной объективности и непредсказуемости результатов голосования заключается принципиальное отличие Премии «Виктория», идеологом и создателем которой несколько лет назад выступил поэт Михаил Гуцериев.

««Шоу-бизнес» для меня - слово странное, потому что бизнеса я не вижу. То, что мы делаем здесь - это совсем другое. Это культура русской песни – не попса, а настоящая музыка. Настоящие слова, идущие от самого сердца, красивые голоса, которые покоряют сердца многих миллионов людей», - говорит Михаил Сафарбекович.

«Премия начнется тогда, когда артисты перестанут требовать себе победы в номинации за её посещение, когда мы дистанцируемся от такой формулы, - добавил Игорь Крутой. – Мы хотим, чтобы наша Премия стимулировала рынок, чтобы каждый артист стремился получить ее и записать лучшую песню, лучшие альбом, снять лучший клип и поставить шоу».