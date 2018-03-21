Выставка живописи Гребенщикова «БГ-явления» открылась в Петербурге

Арт-проект под названием «БГ-явления» объединяет в своей экспозиции авторскую живопись одного из родоначальников русской рок-музыки ― поэта, музыканта, лидера легендарной группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова ― и фотохроники его творческого и жизненного пути, предоставленные петербургскими фотохудожниками Дмитрием Конрадтом, Виктором Немтиновым, Андреем "Вилли" Усовым, а также московской фотохудожницей Марией Плешковой.

На выставке представлены полотна Бориса Гребенщикова, выполненные в технике станковой живописи, а также редкие фотопортреты из архивов ленинградских художников, на которых мистификатор БГ предстанет в самых необычных образах, какие он примерял перед объективом фотокамеры, а также снимки, рассказывающие о его творческой жизни и ближайшем окружении.

Экспозиция будет открыта с 21 марта по 21 апреля.