Адвокат Шнура пожаловался в Госдуму на Милонова

"Милонов В.В. систематически распространяет в средствах массовой информации утверждения о творчестве Шнурова С.В. и группы "Ленинград", которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого в общении между гражданами РФ", - говорится в жалобе, текст которой имеется в распоряжении РИА Новости.



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Добрынин приводит в качестве примера ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество "Ленинграда" "вредительским" и "ядом в городском колодце", а лидера группы Шнурова - "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива.

"В течение следующих суток указанная статья была распространена... что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы "Ленинград" в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова С.В. как музыкального исполнителя", - отмечается в жалобе.

По мнению Добрынина, высказывания Милонова противоречат части 1 статьи 44 Конституции РФ, гарантирующей каждому свободу литературного, художественного и других видов творчества. Также адвокат обращает внимание на то, что в публичных выступлениях о творчестве Шнурова депутат допускает "бранные слова и стилистически сниженную лексику".