«Алиса» установила новый рекорд музыкального краудфандинга

В феврале культовая отечественная рок-группа «Алиса» объявила о запуске крауд-кампании по выпуску нового альбома. В качестве финансовой цели музыканты назвали символическую сумму – 1 рубль, таким образом предлагая слушателям самостоятельно оценить труд коллектива. Поклонники «оценили» его в 11,4 млн рублей. И это, похоже, не предел – впереди ещё 2 месяца кампании, хотя собранная сумма уже стала рекордом российского музыкального краудфандинга.

Предыдущий рекорд музыкального краудфандинга в России тоже на счету «Алисы». Свой прошлый альбом 2016 года «Эксцесс» группа также выпустила при участии поклонников. Проект установил рекорд по сбору среди российских крауд-кампаний на тот момент. Вместо заявленных 4 млн рублей тогда удалось собрать 11,3 млн.

«Я очень благодарен уважаемой публике, так как люди, по сути, покупают альбом вслепую. То есть это – вопрос доверия мне и «Алисе». Три года жизни группы были посвящены альбому «Посолонь». Это – крайне важный для нас альбом, и очень надеюсь, что он не разочарует тех, кто способствовал его выпуску. Еще раз огромное спасибо». Так прокомментировал успех продажи новой пластинки на Planeta.ru лидер «Алисы» – Константин Кинчев.

Новый проект «Алисы» отличается от классического краудфандингового сбора. Это – предзаказ, возможность получить уникальную вещь, которую нельзя будет приобрести в магазинах по завершению крауд-кампании. Сколько экземпляров будет предзаказано во время проекта на Planeta.ru, столько и будет издано. В отличие от «Эксцесса», в крауд-проекте альбома «Посолонь» все лоты пока связаны исключительно с предстоящим альбомом. Среди них: интерактивная цифровая версия пластинки, CD и винил с автографами и именные приглашения на презентацию нового альбома, лимитированная серия футболок «Пуля». Возможно на финише проекта список лотов расширится .

Песню «Пуля» из будущего альбома «Алиса» представила в середине мая. Первыми её услышали участники крауд-кампании. «Пуля» практически сразу возглавила хит-парад «Нашего радио». Есть вероятность, что до релиза альбома группа обнародует ещё одну песню, и первыми её также услышат участники краудфандингового проекта.

Выход нового альбома «Посолонь» запланирован на осень. Успеть предзаказать раритетный диск рок-группы можно до 1 сентября 2019 года только на Planeta.ru.