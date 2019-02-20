«Алиса» выпустит альбом, который не будет продаваться в магазинах

Для выпуска альбома запущена крауд-кампания на Planeta.ru. Получить готовую пластинку можно, только оформив предзаказ на странице краудфандингового проекта до 1 сентября. В магазинах альбом продаваться не будет.



Алиса

Предыдущий альбом «Эксцесс» «Алиса» тоже выпустила с участием поклонников в 2016 году. Проект установил рекорд по сбору среди российских крауд-компаний на тот момент, который был побит только в сентябре 2018 года. Кампания до сих пор остаётся самым успешным музыкальным крауд-проектом в России. Вместо заявленных 4 млн рублей тогда удалось собрать 11,3 млн. Однако в качестве финансовой цели проекта нового альбома поставлен символический 1 рубль.

- Мы не просим вас о финансовой поддержке. Мы предлагаем вам купить эксклюзивную вещь, которая сразу после выхода станет раритетом. Записать или выпустить альбом мы можем сами. Собирать на это деньги как-то странно. Поэтому мы выставляем как необходимую сумму сбора 1 рубль. Учитывая тот факт, что над этим альбом работает довольно большое количество людей в течение нескольких лет, мы бы хотели получить за эту работу достойные деньги. Элементарно, как и все, мы хотим заработать, и, не продавая вдохновения, все же продать рукопись, - сказал бессменный лидер «Алисы» Константин Кинчев в видеообращении к поклонникам.

Альбом не будет продаваться в магазинах. Сколько экземпляров будет предзаказано во время крауд-кампании на Planeta.ru, столько и будет издано. Для поддержавших проект создадут интерактивную цифровую версию – отдельную веб-страницу, оформленную в стилистике нового альбома, с фотографиями, песнями и текстами. CD с автографом можно будет получить при поддержке проекта от 2500 рублей. При этом имена всех участников кампании будут отпечатаны на страницах специального буклета или плаката. Помимо этого, предусмотрены ограниченные лоты (по 100 экземпляров) для желающих получить именные CD или винилы. Имя владельца такого альбома будет нанесено на обложку типографским способом. Список лотов крауд-кампании будет пополняться. Проект на Planeta.ru активен до 1 сентября 2019 года.