БГ объявил сбор денег на новый альбом «Аквариума»

Здравствуйте все!
Сегодня запись музыки возможна только при помощи людей, которые хотят помочь записать её. За Аквариумом не стоит банков и больших корпораций: всё, что мы делаем, мы делаем сами и с вашей помощью. Спасибо вам!
Четыре года назад мы объявили сбор денег на запись и собрали фантастическую сумму — более 7 миллионов рублей. С помощью этих денег мы записали песни для двух альбомов и двух мини-альбомов.
Сейчас мы записываем новую пластинку. Поэтому мы снова объявляем народный сбор средств на звукозапись. Спасибо всем, кто откликнется или просто подумает о нас хорошо.
Да будет Небо благосклонно ко всем нам.
Борис Гребенщиков
Для новой студийной работы участникам коллектива требуется 2,5 млн рублей, к этой минуте собран почти миллион.
Из поощрений для спонсоров - CD альбома с автографом БГ за пожертвование 2 т.р., винил с автографом - за 5 т.р., указание имени мецената в буклете альбома - 150 т.р. (три уже выкуплено).
Никаких подробностей о будущем альбоме пока не сообщается.
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