БГ объявил сбор денег на новый альбом «Аквариума»

Сегодня запись музыки возможна только при помощи людей, которые хотят помочь записать её. За Аквариумом не стоит банков и больших корпораций: всё, что мы делаем, мы делаем сами и с вашей помощью. Спасибо вам!

Четыре года назад мы объявили сбор денег на запись и собрали фантастическую сумму — более 7 миллионов рублей. С помощью этих денег мы записали песни для двух альбомов и двух мини-альбомов.

Сейчас мы записываем новую пластинку. Поэтому мы снова объявляем народный сбор средств на звукозапись. Спасибо всем, кто откликнется или просто подумает о нас хорошо.

Да будет Небо благосклонно ко всем нам.

Борис Гребенщиков