Би-2 открыли новую главу «Нечётного воина»

Этот проект, в котором помимо Би-2 всегда принимают участие друзья и коллеги группы по музыкальному цеху, существует уже более 15 лет.

В создании очередной его части, песни для которой были написаны бессменным автором «Нечётного воина» Михаилом Карасёвым, приняли участие: Настя Полева, Варя Демидова, Евгений Маргулис, Андрей Макаревич, Маша Макарова, Валерий Сюткин, Муся Тотибадзе и Елена Кауфман.



ТЕКСТ

Шура Би-2: Песни для «Нечётного воина 4» создавались в течение 5 лет, мы записывали и сводили их в разных странах, в разных студиях – в Австралии, Америке и Великобритании, где в легендарной студии на Abbey Road также прошёл и мастеринг пластинки. И наконец-то пришло время показать, что у нас получилось. Мы назвали эту часть проекта Retro Edition, потому что по звуку и по духу – это музыка 70-х, которой не было в Советском Союзе. А наши друзья из лондонской студии Abbey Road охарактеризовали звучание, как «психоделическое кантри» – тоже отличное определение!

Первый сингл «Нечётного воина 4», песня и lyric video «Унисон», был представлен слушателям и зрителям ещё до релиза альбома: