«Би-2» сняли трип-видео с Догилевой и Буруновым

Все действия видео-трипа разворачиваются в маршрутке – заказанной у декораторов специальной конструкции, представляющей собой настоящую маршрутку, только чуть большую по размерам.

Некоторых «пассажиров» зрители легко узнают в лицо: в съёмках клипа приняли участие великолепные актеры – народная артистка Российской Федерации Татьяна Догилева и Сергей Бурунов.

Шура Би-2: Идея позвать Сергея появилась благодаря нашему менеджменту в офисе, после того, как вышло интервью с Буруновым у Юрия Дудя, где Сергей сказал, что является поклонником группы Би-2. Нам как раз нужен был персонаж, играющий генерала, так что выбор моментально пал именно на него. Я ему позвонил, мы познакомились, и он великолепно сыграл эту замечательную небольшую роль.

Песня «Философский камень» входит в альбом «Горизонт событий» (2017). Финальное камео после затемнения: в роли Бога - Юрий Тарасов.