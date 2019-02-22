«Би-2» выпустили «Ля-ля тополя» с оркестром

Новое симфоническое звучание вместе с Шурой Би-2 и Сергеем Большаковым в легендарной студии на Abbey Road создавали всемирно известные звукорежиссеры Sam Okell и Miles Showell.
Шура Би-2:
Это был незабываемый и очень приятный опыт – мы с Сэмом и Майлзом отлично сработались. И результатом очень довольны. Теперь нам не терпится поделиться с поклонниками тем, что у нас получилось. Первая песня, которую мы решили показать – это «Ля-ля тополя». После долгой серой зимы она отлично поднимет всем настроение, тем более – весна близко!
Слушать «Ля-ля тополя» с оркестром: https://boom.ru/redirect/album/6597272
А услышать новый альбом Би-2 с оркестром LIVE все желающие смогут на предстоящих концертах группы.
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