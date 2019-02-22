«Би-2» выпустили «Ля-ля тополя» с оркестром

Второй релиз «Курток Кобейна» называется «Нити ДНК». Дуэт Шура Би-2 исполнил с певицей Монеточкой. - Для меня Би-2 – это группа-легенда, которой я давно восхищаюсь, - говорит Монеточка. - Я равняюсь на них во многом. И записать вместе с Шурой песню было для меня супер-интересно. - Эту песню...