Ходченкова и Гагарина снимутся в мюзикле «Летучий корабль»

"Мы все выросли на этом замечательном мультфильме, все знают историю про короля и непослушную дочь, которую он пытается выдать замуж. Меня бесконечно вдохновляют советские фильмы", - рассказала Карас.
По словам Учителя, он ведет переговоры с Константином Меладзе, чтобы композитор стал музыкальным продюсером сказки.
"Что касается актеров, Светлана Ходченкова дала согласие и Полина Гагарина. Она не только певица, но закончила школу-студию МХТ, у нее профессиональное актерское образование", - рассказал Учитель.
Также на питчинге представили фильм-мюзикл "В начале было слово" по мотивам легендарного фильма "Чучело" о травле подростка одноклассниками, который снимет Владимир Карабанов.
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