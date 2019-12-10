Ходченкова и Гагарина снимутся в мюзикле «Летучий корабль»

Соответствующее видео она опубликовала в сториз в инстаграме. Артистка заболела 16 сентября. Позже она объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.





Гагарина рассказала, что активно лечится уже второй день. На опубликованном видео она показала подключенную к капельнице руку.

