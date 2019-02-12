Интерес к Grammy упал по сравнению с 2018 годом

Данные оценки основаны на информации, предоставленной американской исследовательской компанией Nielsen. В 2018 году церемонию смотрели примерно 19,8 млн человек. Тогда этот показатель был признан самым низким примерно за 10 лет.





Как сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press, в целом в последние годы имеется тенденция к снижению рейтинга Grammy. В 2017 году мероприятие смотрели по телевизору примерно 26,1 млн человек. При этом, в течение последних 10 лет телевизионная аудитория церемонии составляла в среднем от 20 млн до 30 млн человек. Телеканал CBS, который транслировал шоу, сообщил, что, согласно оценкам аналитической компании Netbase, церемония вошла в число мероприятий, которые в течение последних двух лет вызвали наибольший интерес у пользователей социальных сетей.

Церемонию вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус", состоявшуюся в ночь на 8 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), смотрели по телевизору в США 18,6 млн человек, примерно на 400 тыс. меньше, чем в 2018 году.