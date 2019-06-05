«Ленинград» спел про «Исуса»

Перед просмотром зрителей ждёт дисклеймер, сообщающий, что видео «не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы».

- Мы уважаем все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в бога занимает важное место. Этот клип – сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов, – говорится в сообщении.

В начале ролика трое подруг принимают препарат, расширяющий сознание, и отправляются в клуб. На одну из них вещество начинает действовать быстрей других, и она внезапно видит на танцполе самого Иисуса. После этого в её голове запускается цепочка всевозможных религиозных ассоциаций и образов – как выясняется чуть позже, всё это происходит с ней, пока она сидит в кабинке туалета. Из крана вместо воды льётся вино, героиня видит в посетителях клуба апостолов, её тошнит потоком блёсток, из которых выпадает китайское печенье с предсказанием. Она читает на бумажке: «Встань и иди», начинает слышать похожие на молитву слова и в ужасе выбегает на улицу, но и там снова видит «Христа», после чего преломляет батон хлеба для бездомных, стремительно беременеет и рожает айпад. Заканчивается всё печально: окрылённая своими видениями героиня бредёт посреди трассы, где её пытается объехать дальнобойщик, и в результате оба они погибают, - описывает клип Intermedia.

Режиссёром и сценаристом клипа выступил Леонид Колосовский, главные роли исполнили Мария Стопник и Назар Проценко.



Шнур

«Это бездарная выходка, это антирусское искусство. Шнуров — это последователь [художника-акциониста Павла] Павленского, который когда-то приколачивал мошонку к брусчатке на Красной площади», — уже высказал свое мнение одиозный депутат Милонов.