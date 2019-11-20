Лолита посмеялась над мужем, оставившим переписку в ее ноутбуке

Дмитрий Иванов утверждает, что хакеры увели у него сначала почту, изменив привязанный к ней номер телефона, а потом и Фейсбук. Личные переписки попала в Сеть.
Муж звезды просит полицию возбудить уголовное дело сразу по двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки. И судя по тому, что полиция сразу допросила по этому делу Лолиту (она сейчас на гастролях), супруг считает, что именно она причастна к взлому его личных аккаунтов. К тому же, номер телефона, которым воспользовались для взлома, действительно принадлежит самой певице.
Лолита Милявская только посмеялась, когда узнала про обвинения мужа.
«Может подозревать сколько угодно… Взломов не было. Переписка была оставлена по его неосторожности или глупости», - рассказала она правоохранительным органам, которые обратились к ней за объяснением ситуации.
Звезда рассказала, что муж сидел в соцсети с ее компьютера и даже взламывать ничего было не нужно.
«Компьютер, про который говорит Иванов, — моя личная собственность с 2009 года, о чем он говорит, о каком взломе? — удивилась Милявская. — Он куплен на мои деньги. Когда Иванов уехал от меня, просто оставил там все, включая переписки. Так что ничего взламывать не пришлось и никаких хакеров нанимать тоже. Все это я просто случайно обнаружила. Могу сказать цитатой из Островского: «На всякого мудреца довольно простоты». Иными словами — подтирать за собой надо!»
Понятно, что в данном случае, "экс-милые бранятся, только тешатся", но обвинение по статье 272 - неправомерный доступ к компьютерной информации может грозить тюрьмой вплоть до 7 лет, напоминает telegram-канал "Baza".
Ранее адвокат Лолиты Сергей Жорин заявил, что суду предоставили скриншоты переписки Иванова, который обсуждает детали интимных встреч с любовницей.
Лолита объявила о расставании с Ивановым в начале июля. Осенью Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака. Пока пара не разведена официально.
Супруги прожили в браке девять лет, до этого артистка была замужем четыре раза.
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