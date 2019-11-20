Лолита посмеялась над мужем, оставившим переписку в ее ноутбуке

Дмитрий Иванов утверждает, что хакеры увели у него сначала почту, изменив привязанный к ней номер телефона, а потом и Фейсбук. Личные переписки попала в Сеть.

Муж звезды просит полицию возбудить уголовное дело сразу по двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки. И судя по тому, что полиция сразу допросила по этому делу Лолиту (она сейчас на гастролях), супруг считает, что именно она причастна к взлому его личных аккаунтов. К тому же, номер телефона, которым воспользовались для взлома, действительно принадлежит самой певице.



Лолита с мужем

Лолита Милявская только посмеялась, когда узнала про обвинения мужа.

«Может подозревать сколько угодно… Взломов не было. Переписка была оставлена по его неосторожности или глупости», - рассказала она правоохранительным органам, которые обратились к ней за объяснением ситуации.

Звезда рассказала, что муж сидел в соцсети с ее компьютера и даже взламывать ничего было не нужно.

«Компьютер, про который говорит Иванов, — моя личная собственность с 2009 года, о чем он говорит, о каком взломе? — удивилась Милявская. — Он куплен на мои деньги. Когда Иванов уехал от меня, просто оставил там все, включая переписки. Так что ничего взламывать не пришлось и никаких хакеров нанимать тоже. Все это я просто случайно обнаружила. Могу сказать цитатой из Островского: «На всякого мудреца довольно простоты». Иными словами — подтирать за собой надо!»

Понятно, что в данном случае, "экс-милые бранятся, только тешатся", но обвинение по статье 272 - неправомерный доступ к компьютерной информации может грозить тюрьмой вплоть до 7 лет, напоминает telegram-канал "Baza".

Ранее адвокат Лолиты Сергей Жорин заявил, что суду предоставили скриншоты переписки Иванова, который обсуждает детали интимных встреч с любовницей.

Лолита объявила о расставании с Ивановым в начале июля. Осенью Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака. Пока пара не разведена официально.

Супруги прожили в браке девять лет, до этого артистка была замужем четыре раза.