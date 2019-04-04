Макаревич назвал мемуары Стингрей «ахинеей»

Ещё бывает так: читаешь какую- нибудь "документальную" книгу о событиях, непосредственно в которых не участвовал, и в общем принимаешь всё за чистую монету. Потом вдруг натыкаешься на эпизод с твоим участием, и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге видимо такой же степени достоверности. Я о книге одной американской дамы про питерский рок-клуб 80х. Пару дней назад презентована в Москве с большой помпой.

P.S. Я понимаю, что девичья память может подводить, но люди-то ещё живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее?

В общем, ставим крестик на девушке.

P.P.S. Надеюсь, кто-нибудь ей это переведёт. У меня общаться нет ни малейшего желания. Пропало.



Андрей Макаревич

Джоанна Стингрей приехала в Россию для презентации собственных мемуаров о временах ленинградского рок-андеграунда. В 1986 году она выпустила первый на Западе альбом «Red Wave» («Красная волна»), в который вошли записи четырёх групп — «Кино», «Алиса», «Странные игры» и «Аквариум».

Дело не в моем идеализме. А в том что она придумала себе образ бесстрашных богоподобных борцов с КГБ в виде питерских рокеров - на фоне всех остальных. И подгоняет под эту идею всё и любыми методами. За державу обидно, - формулирует музыкант.

Андрей Макаревич предложил назвать книгу «Сказки про 80-е». И дать героям не настоящие, а сказочные имена.

Я водил Борю (Гребенщикова) в Росконцерт к литредактору, потому что он меня попросил. Их не взяли - мы сами там висели на волоске. Зарабатывали в подполье тогда не меньше, а больше чем на "официальной" сцене, мы пошли туда не за деньгами а за аудиторией. Но самое интересное - в 84 году, который она описывает, "Машину" не пускали с концертами в Москву. И в 85 не пускали. И в 86м. Зал на 10 000 мест? Интересно, куда это они ходили... А по поводу порванной струны - это случалось у каждой группы и пауза возникала у всех, просто потому что ни у кого не было запасной гитары, и приходилось менять струну прервав концерт. Это исключительно от бедности.