Макаревич о худсоветах: Не надо наступать на одни и те же грабли

Ранее народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский в беседе с РИА Новости выступил за создание худсоветов, которые могли бы заняться оценкой достоинств произведений кино и театра.



Андрей Макаревич

"Я не могу сказать, что надо делать, но я точно знаю, чего не надо делать. Потому что просто стыдно в течение одной жизни несколько раз наступать на одни и те же грабли. Я отлично помню, как с группами боролись 40 лет назад и 30 лет назад, и к чему это привело - тоже очень хорошо помню... Я очень хорошо помню, чем кончались худсоветы, потому что, вроде бы здорово, когда коллеги тебе по-дружески советуют и обсуждают результат твоего труда, а заканчивается тем, что председателя худсовета вызывают в кабинет... Мне кажется, что мы обязаны этого избежать",- сказал Макаревич на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Художественный совет во времена СССР представлял собой коллегиальный орган в театрах, творческих союзах и других организациях, выносящий суждения о художественной ценности произведения, репертуара и прочих достоинствах произведения.

Худсоветы составлялись из членов союзов композиторов, писателей, кинематографистов, а также партийных и комсомольских функционеров, заинтересованных в искусстве. Не прошедшие отбор на худсовете произведения, как правило, не становились достоянием общественности.