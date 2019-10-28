Максим Фадеев госпитализирован с сердечным приступом

Сотрудники "скорой помощи" оказали знаменитости необходимую медпомощь.

"Продюсеру Максиму Фадееву потребовалась срочная помощь медиков - бригаду "скорой" вызвали в его загородный дом под Москвой", - сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

Уточняется, что врачи диагностировали 51-летнему продюсеру предынфарктное состояние. Собеседник отметил, что у Фадеева случился приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Знаменитость от госпитализации отказалась и проходит лечение на дому под присмотром врачей.



Максим Фадеев

Концертный директор Артем Облачко сообщил, что подробное заявление о состоянии здоровья известного продюсера Максима Фадеева будет представлено позже.

"Вы знаете, наше подразделение на дает комментарии. Официальный комментарий будет от лица компании, либо от артиста в ближайшее время", - передаёт слова представителя продюсера РЕН ТВ.

Вчера в инстаграме Максим Фадеев написал фразу, которая заставила насторожиться его поклонников:

«Моему опустошению позавидовала сама пустота... Где можно отдохнуть, чтобы взлететь?»

Макс Фадеев рассказывал, что родился в Кургане с тяжёлым пороком сердца. По его словам, он был вынужден все детство доказывать, что чего-то стоит. Продюсер признался, что изначально не хотел быть музыкантом. Фадеев отметил, что хотел гулять с друзьями во дворе, заниматься восточными единоборствами и стать боксёром, но родители сильно переживали. Он добавил, что у него были сломаны все пальцы из-за бесконечных драк.

"Мне было важно побежать на улицу и пообщаться с ребятами. Все важное происходило на улице. Меня заставляли заниматься музыкой, а я хотел стать боксером. Много лет занимался восточными единоборствами, айкидо. Мне не разрешали родители", - поделился артист в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Фадеев рассказывал, что сверстники над ним постоянно подшучивали из-за занятий музыкой, а драки позволяли ему доказать, что он чего-то стоит.