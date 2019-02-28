Максим Фадеев отменил еще один концерт

Случилось так, что под эту песню ребенок начал засыпать мгновенно. Он решил выпустить её абсолютно для всех малышей, чтобы все беспокойные детишки засыпали под нее. - Мы дарим нашим детям воспоминания, которые потом согревают их всю жизнь, - говорит Максим. - Музыка развивает в них духовность и...