Максим Фадеев отменил еще один концерт

«Друзья! Важная информация! Мой концерт в Краснодаре, который должен был пройти 8 марта, переносится на 13 апреля!!! По независящим от меня причинам! Так сложились обстоятельства. Прошу отнестись с пониманием и никого не винить. Главное - не когда, а то, что всё-таки мы встретимся! Я вас всех жду! И да, уже купленные билеты будут действительны, не переживайте».Такое объявление появилось сегодня в социальных сетях от имени Максима Фадеева.
Напомним, Максим Фадеев отменил уже несколько концертов. Причин он не объясняет, но поговаривают о нездоровье продюсера, композитора и певца.
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