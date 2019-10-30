Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

В своем видеообращении продюсер заявил, что делает это для поклонников, поскольку «весь шоу-бизнес и так уже все знает».

— Компания Malfa расторгла контракты со всеми артистами лейбла без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование, за исключением двоих, с которыми идут судебные споры, — рассказал Фадеев.

По словам продюсера, за годы существовании компания претерпевала множество изменений, «но такого кардинального изменения не было, пожалуй, никогда».



Максим Фадеев

— Поскольку компания разрослась до невероятных объемов и размеров, которые было практически невозможно контролировать, я принял решение, что хочу реструктуризировать полностью компанию и ее суть, внутренний посыл, — пояснил Фадеев. — Я понял, что это должна быть не компания масс-маркет, как раньше, а очень маленькая, емкая компания с ограниченным количеством входов, абсолютно эксклюзивная и очень дорогая. Мы не можем предлагать большое количество артистов этому рынку. Может быть, одного или двух в год. Таким образом мы сможем лучше сосредоточиться и выдавать лучший продукт.

Напомним, несколько дней назад Максим Фадеев был госпитализирован, и это связывали с перегрузками и нервными срывами в напряженной работе продюсера.

Максим Фадеев не назвал имя первого артиста, с которым будет заключен договор. С высокой долей вероятности им может стать Ольга Серябкина.