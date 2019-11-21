Максим Фадеев снял фильм о главном страхе своей жизни

В 20-минутном фильме композитор и продюсер решил рассказать о своем страхе перед глухотой.

- «Я вас не слышу» — главный страх, сопровождающий меня вот уже 15 лет, - написал Фадеев в своем инстаграме. - Мне захотелось поделиться с вами творческой частью моей жизни, показать внутреннюю кухню, то, что происходит со мной до того, как вы видите меня на концерте.

Фильм снимался во время концерта Максима Фадеева в Минске, пишет Intermedia. В картине продюсер рассказывает о том, как он потерял слух, и что помогло его вернуть, а также делится различными откровениями из жизни. Композитор признался, что из-за проблем со слухом он чуть не наложил на себя руки.



Максим Фадеев

- Я принял решение и хотел свести счеты с жизнью, но поскольку я человек верующий, то поступить я так не мог, но и существовать так не хотел, — рассказал Фадеев.

У Максима Фадеева была сильная слуховая травма, из-за которой он практически полностью оглох. По его словам, даже во время записи интервью он постоянно слышит страшный свист, который не прекращается ни на минуту.

«Я единственный человек на планете, который поет глухим», - резюмирует Максим Фадеев.