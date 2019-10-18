Максим Фадеев спел балладу на английском

По словам артиста, эта песня стала воплощением его мечты.

- Она для меня нечто большее, чем просто трек. Воплощение мечты, целей. У каждого человека есть своя звезда… Где-то далеко. Я верю в свою! И я точно её найду, - написал в инстаграме Максим Фадеев о своей новой работе.

Под умиротворенный электронный гул и причмокивания Фадеев с очень заметным акцентом поет о превратностях судьбы. Слова написала Ольга Серябкина, музыка Максима Фадеева. В проигрышах появляются струнные и благостный бэк-вокал, и баллада окончательно превращается в сытое урчание пожилого счастливого человека.



Максим Фадеев

Стоит отметить, что эту песню композитор и продюсер анонсировал в своем микроблоге в начале осени. Тогда релиз был назначен на декабрь, причем на всех мировых площадках.

- Ура! В декабре месяце мой трек будет представлен на всех мировых площадках! Будем наблюдать, а вдруг, - написал тогда Фадеев.