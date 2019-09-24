МакSим впервые опубликовала фото своей дочери Маши

Опубликовано пользователем

У певицы МакSим закончился срок договора с отцом своей дочери Маши, и она начала публиковать в соцсети её фотографии (смотреть фото).

Накануне, Марина Абросимова (по матери Максимова) впервые показала лицо Марии, а сегодня она разместила несколько фотографий обеих дочерей.

Дети МакSим

Как известно, свою дочь Машу Марина родила после недолгих отношений с бизнесменом Антоном Петровым. Почти сразу, как Маша появилась на свет, Антон ушел от неё, но между ним и Мариной было заключено соглашение о том, что она не будет публиковать фотографии дочери в социальных сетях.

Дети МакSим

И, действительно, все это время Марина прикрывала лицо дочери всевозможными рисунками, но сейчас, похоже, что срок договора истек и Марина сделала фотосессию своих дочерей для журнала Hello!

Дети МакSим

Быстрый поиск: 