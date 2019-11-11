Максиму Фадеев сделали операцию на сердце

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Продюсер Максим Фадеев перенес сложную операцию на сердце.

Об этом рассказал известный адвокат Сергей Жорин. По его словам, причиной ухудшения здоровья Фадеева стало нервное истощение, вызванное разногласиями с артистами его лейбла Malfa. По словам Жорина, у продюсера случился приступ ишемической болезни на фоне конфликтов с Наргиз Закировой и Олегом Майами.

Максим Фадеев
Максим Фадеев

- То, что делали некоторые из его артистов — это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел, — приводит «Стархит» слова адвоката.

Максим Фадеев почувствовал себя плохо в конце октября 2019 года. Прибывшие в загородный дом артиста врачи диагностировали у него предынфарктное состояние.

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