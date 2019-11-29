«Машина времени» спела про то, как «Просыпается ветер»

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Группа «Машина времени» выпустила в свет новый сингл «Просыпается ветер» (слушать песню).

Это первая новинка от коллектива Андрея Макаревича, изданная в этом году.

Музыканты исполняли её на концертах юбилейного тура, посвященного 50-летию группы. Теперь композиция опубликована в студийном качестве. Вероятно, «Просыпается ветер» войдет в очередной альбом группы «Машина времени», над которым музыканты работают еще с прошлого года. Однако ни название, ни дата релиза пластинки пока не названы.

«Машина времени» - «Просыпается ветер»
«Машина времени» - «Просыпается ветер»

Следующий юбилейный концерт «Машины времени» состоится на сцене Crocus City Hall 28 февраля 2020 года. По многочисленным просьбам поклонников музыканты сыграют свою праздничную программу «на бис».

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