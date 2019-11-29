«Машина времени» спела про то, как «Просыпается ветер»

Это первая новинка от коллектива Андрея Макаревича, изданная в этом году.

Музыканты исполняли её на концертах юбилейного тура, посвященного 50-летию группы. Теперь композиция опубликована в студийном качестве. Вероятно, «Просыпается ветер» войдет в очередной альбом группы «Машина времени», над которым музыканты работают еще с прошлого года. Однако ни название, ни дата релиза пластинки пока не названы.

Следующий юбилейный концерт «Машины времени» состоится на сцене Crocus City Hall 28 февраля 2020 года. По многочисленным просьбам поклонников музыканты сыграют свою праздничную программу «на бис».