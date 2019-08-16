Майли Сайрус спела о расставании с Хемсвортом

В песне «Slide Away» напрямую говорится о расставании певицы с мужем Лиамом Хемсвортом, о двух людях, которые встретились, когда им было "не семнадцать" (как и Майли, когда она познакомилась с Лиамом). Майли поет о славных временах счастья и гармонии, которые теперь обернулись в пыль, поэтому пора отпустить ситуацию и двигаться дальше. Она продолжает, что ее желание — домик в горах, а не виски и таблетки, тем самым косвенно подтверждая слухи о том, что именно пристрастие Лиама к алкоголю и наркотиком послужило настоящей причиной их разрыва.
Сам австралийский актер Хемсворт ранее заявил, что не будет давать никаких комментариев и желает Майли счастья и здоровья. А окружение звезд заявляло, что причиной расставания стали лесбийские наклонности Майли, и ее нежелание вести моногамный образ жизни с мужем.
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