Майли Сайрус заявила, что не изменяла Лиаму

В своем инстаграме певица развернуто объяснила, что ничего не скрывает от поклонников и близких, поэтому измена не являлась и не могла быть причиной их расставания.

Я принимаю, что жизнь, которую я выбрала, означает, что я живу открыто, я на виду у публики 100% времени. То, что я не принимаю — когда мне говорят, что я лгу, чтобы скрыть преступление, которое я не совершала. Мне нечего скрывать, — заявила Майли.

По словам Сайрус, ни для кого не секрет, что она много тусовалась в прошлом, но это не повлияло на ее последние отношения с Хемсвортом.

Правда в том, что, когда мы с Лиамом снова сошлись, я действительно воспринимала это серьезно и была ему предана. Здесь нет секретов. Я учусь от каждого жизненного опыта. Я не совершенство и не хочу им быть, это скучно. Я выросла на ваших глазах, но суть в том, что Я ВЫРОСЛА. Я могу признать многое, но я отказываюсь признавать, что мой брак завершился из-за измены. Лиам и я были вместе десять лет. Я уже говорила это, и это остается правдой: я люблю Лиама и всегда буду.



Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Майли заключила, что ей было необходимо принять «здоровое решение для себя — оставить прошлое позади» и жить здоровой счастливой жизнью.