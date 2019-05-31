Miley Cyrus выпустила альбом She Is Coming

Майли исполнила три трека из этого макси-сингла во время своего выступления на Big Weekend BBC Radio 1 в Мидлсбро в минувшие выходные.

EP является первым в серии из трех, «She Is Here» и «She Is Everything» ожидаются весной / летом 2019 года и осенью / зима 2019, соответственно.

Вы можете послушать She Is Coming с вокальным фьючингом от участников Wu Tang Clan - Ghostface Killah and RuPaul, - ниже.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7648180'>

«She Is Coming» включает в себя песню «Cattitude», в которой есть строчка «Я люблю тебя, Ники, но я слушаю Карди». Между тем, Сайрус опровергла слухи о том, что она разжигает «вражду» с Минажем на этой неделе после того, как впервые сыграла «Cattitude» вживую на Big Weekend.



Miley Cyrus

Сайрус выступит в Гластонбери в следующем месяце. Кроме того, в новом сезоне сериала Black Mirror Сайрус будет играть ведущую роль в одном из эпизодов.