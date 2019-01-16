Названо имя ведущей церемонии вручения «Грэмми»

Об этом она рассказала в строиз в своем инстаграме. Газета NY Times уточняет, что Киз позвали вести церемонию «Грэмми» на фоне гендерных претензий к ведущим премии.



Алиша Киз

«Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди… Знаю, каково это — быть на сцене, гордиться своей работой и признанием», — прокомментировала Киз свое участие в церемонии вручения «Грэмми».

Она также выразила «огромную благодарность» за возможность передать свою «энергию» зрителям церемонии.

37-летняя афроамериканка Киз 15 раз становилась обладателем «Грэмми». Церемония вручения пройдет 10 февраля.

Газета.ru