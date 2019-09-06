Новый альбом «Алисы» вышел в цифре

Хотя изначально музыканты планировали выпустить этот диск только для акционеров краудфандингового проекта Planeta.ru, в настоящее время пластинка доступна для прослушивания на Яндекс.Музыке. В альбом вошло 14 новых треков Константина Кинчева и его музыкантов.

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Стоит напомнить, что с этим релизом «Алиса» установила новый краудфандинговый рекорд в нашей стране. Поклонники группы собрали 17 411 100 рублей в рамках кампании по предзаказу нового альбома.

- Мы с вами уже второй раз сработали – без издателей, без посредников, буквально из рук в руки, - сказал Константин Кинчев в видеообращении к участникам кампании. – «Алиса» второй раз качнула «Планету», мы получили огромный кредит доверия.

Презентация альбома «Посолонь» состоится в клубе Adrenaline Stadium 16 ноября 2019 года.