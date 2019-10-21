ОМОН разогнал концерт «Алисы» в Череповце

В отношении десяти из них были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД Вологодской области. Один материал был составлен по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), девять - по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, был составлен ряд административных материалов по статье 20.4 КоАП о нарушении требований пожарной безопасности, они направлены в отдел надзорной деятельности МЧС России для принятия решения.

По словам свидетелей, бойцы ОМОНа начали применять силу к фанатам, которые зажгли файер на выступлении. Увидев действия бойцов Росгвардии, лидер «Алисы» Константин Кинчев приостановил концерт, потребовав от росгвардейцев покинуть танцпол.

- Если полиция еще раз заходит в зал, мы уходим! – заявил музыкант. - Нет, ну просто нервов не хватает никаких! Вы как собаки цепные, е-мае! Че, у вас больше развлечений нет в городе, я не пойму. Лишь бы людей подубасить. Я действительно больше говорить ничего не буду, просто развернемся и уйдем, если еще раз подобное будет. Спасибо за понимание.

После того, как задержанных увели, выступление группы продолжилось. Но через несколько минут в зале вновь вспыхнул файер, и Константин Кинчев ушел со сцены. По словам свидетелей, некоторое время никого не было, а потом вышел представитель группы и попросил соблюдать порядок.

По данным областного управления Росгвардии во время выступления группы «Алиса» в Ледовом дворце Череповца фанаты зажгли в зале файер и попытались устроить драку, кроме того, они не реагировали на требования прекратить нарушения порядка. Как отметили в Росгвардии, сотрудники ОМОН пресекли их действия.

- Информация о якобы противоправных действиях сотрудников ОМОН в ходе обеспечения правопорядка на рок-фестивале в Череповце не соответствует действительности, - приводит ИА «Ранпресс» официальный комментарий ведомства. - Во время концерта фанаты подожгли пиротехнические изделия, а также пытались спровоцировать драку. На неоднократные требования правоохранителей прекратить нарушения не реагировали. Сотрудники ОМОН, действуя в соответствии с законодательством, пересекли попытки нарушения общественного порядка. Правонарушители были доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.