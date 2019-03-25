После роспуска «Ленинграда» Шнур займется живописью

Опубликовано пользователем

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что после роспуска «Ленинграда» собирается заниматься живописью.

«Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь», — сказал он в интервью РБК.

Самую дорогую свою картину Шнуров, по его словам, продал «тысяч за 30 евро, наверное». При этом музыкант добавил, что его картины продаются нормально.


Шнуров создает картины в стиле брендреализм, концепцию которого он сам придумал. Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно.

Первая выставка работ в новом стиле прошла в 2006 году. Шнуров говорил, что почти все его картины были проданы. «Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram», — говорил музыкант.

Живописные полотна и инсталляции выставляли в петербургском музее «Эрарта» и московском ММОМА. Куратор выставки «Ретроспектива брендреализма», заведующий отделом современного искусства «Эрмитажа» Дмитрий Озерков рассказывал, что Шнуров придумывает картины, и инсталляционные объекты были придуманы Шнуровым, а воплощением их занимается команда художников.​

Быстрый поиск: 