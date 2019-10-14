Посреди тура «Алиса» сменила гитариста

Оценить нового музыканта на сцене будет возможно 19 октября на концерте в Череповце. Как сообщается в социальных сетях «Алисы», из группы ушел гитарист Евгений Лёвин. В команду он пришел в 1998 году. Первой студийной работой с его участием стал альбом «Солнцеворот». При этом в записи последнего на текущий момент диска «Посолонь» Лёвин участия не принимал.

Евгений Левин покидает коллектив. Это решение далось нелегко, но! Если человек не живет жизнью группы, то есть просто выполняет функцию, он автоматически сам себя отстраняет и от музыки и от других музыкантов, – сообщается в обращении группы «Алиса» к поклонникам.



«Алиса» сегодня

Новый гитарист «Алисы» - Александр Пьянков (14 лет трудился в группе гитарным техником). Кибитка движется дальше.

Отметим, что ранее Александр Пьянков уже выходил на сцену в составе группы на отдельных концертов, заменяя отсутствовавшего Игоря Романова.

Напомним, что предыдущие изменения в составе группы «Алиса» произошли полтора года назад. Тогда на место Игоря Романова пришел Павел Зелицкий. Именно он записал все без исключения партии гитары в альбоме «Посолонь».