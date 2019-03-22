Сергей Шнуров призвал разогнать министерство культуры РФ

Концепция законопроекта предполагает определение: источником культуры является народ, в документе хотят прописать особенности культурной деятельности в разных областях — от литературы до театра. Также планируется новый порядок увольнений и назначений руководителей культурных учреждений — исходя из рекомендаций профессиональных сообществ.

Сергей Шнуров перед слушаниями заявил: «Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк». Шнур сказал, что посмотрит, какого качества будет шоу (так он назвал слушания): «Если будет скучно, больше не приду».

«Избранники далеки от народа, а я — нет», - резюмировал лидер «Ленинграда».



Сергей Шнуров

Во время своего выступления на заседании музыкант заявил, что невозможно регламентировать творчество блогеров, о котором идет речь в разработанном проекте закона «О культуре».

«Хотел бы предостеречь, читая пока проект этого закона. Мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Это не получится. (...) Работник культуры и сферы искусств, любой блогер, любой человек, у которого есть Twitter, — он является производителем смыслов и культуры, как бы это ни казалось ужасно. Их регламентировать просто теоретически невозможно»,— заявил лидер «Ленинграда».

Он также заявил, что пора написать на каждой школе, что Александр Пушкин — «наше не все», а есть «кое-что еще».

Также на слушания пришли Андрей Макаревич, режиссер Карен Шахназаров, продюсер Сергей Сельянов.

Макаревич обратил внимание на пункт концепции закона, в котором говорится об «угрозе гуманитарного кризиса» для России. Среди возможных проявлений такого кризиса значится «деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложных представлений об исторической отсталости» страны.

Андрей Макаревич заявил на слушаниях: «Я согласен. Только предлагаю добавить пункт о необъективной оценке положительных периодов истории, а то все помнят фильм «Кубанские казаки». (Эту комедию Иван Пырьев снял при Сталине, в 1949 году — показанная в картине счастливая изобильная жизнь резко контрастировала с реальностью).

Также Макаревич выразил надежду на то, что новый закон не превратится в российскую Конституцию, которая сама по себе xороша, но «принимается куча подзаконныx актов, эти нормы обнуляющая».