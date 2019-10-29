Состояние Максима Фадеева стабилизировалось

"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку! Вчера ночью мне действительно стало плохо, но сейчас мое состояние стабилизировалось и я уже вовсю работаю. Хочу Вам напомнить, что 27 ноября в 20:00, в Crocus City Hall состоится мой сольный концерт! Я буду очень рад видеть всех Вас! Музыка для меня - это жизнь! Если Вам это близко или Вы просто любите хорошую музыку - Welcome! До скорой встречи!", — написал он.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ночь на воскресенье продюсеру стало плохо. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи диагностировали предынфарктное состояние. Однако от госпитализации Максим Фадеев отказался и решил остаться в своем загородном доме в Подмосковье.



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Информацию позже подтвердила близкий друг музыканта певица Ольга Серябкина (Molly).

"Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность — здоровье. Верю, что все будет хорошо", — прокомментировала она.