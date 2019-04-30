«Выргород» выпустил на CD альбом Вени Д’Ркина «Все будет хорошо»

Альбом записан в марте 1997 года в студии MW-Records Алексеем Вертоградовым. Веня Д'ркин — автор текстов и музыки, вокал, гитары, губная гармоника, перкуссия, сведение. Вероника Беляева — скрипка.Организация записи — Виктор Синяков, Константин Кудрячев. Реставрация и мастеринг — Аркадий Голубков, 2016.



Веня Д’Ркин «Все будет хорошо»

Основную часть музыкального наследия Вени Д’ркина представляют концертные записи. Некоторые из них полностью или частично изданы. Кроме того, имеется несколько репетиционных и бытовых записей, которые отчасти восполняют отсутствие полноценных студийных работ.

В 1999 году в больнице, в промежутке между химиотерапиями, Веня устроил ревизию песен и распределил их по семи альбомам: «Дули две», «ТиБиБо», «Тае Зори», «Волос», «Анютины глазки», «Джазики. Романсики. Блюзики», «Время и стекло».

Кроме семиальбомья, от которого имеются — за исключением пары черновиков — лишь контуры замысла, нам осталась случайная акустика «Крышкин дом» (была записана на квартире в Москве по инициативе студии «Остров»). Из репетиционных записей наибольшую известность приобрела «Запись для дяди Коли». Изначально она имела прикладное значение — это демо-запись для потенциального музыканта группы. По иронии судьбы, две эти фонограммы призваны представлять всё многоцветье Венькиного творчества — исключительно потому, что иного не сохранилось. Ещё есть прощальная сказка «Тае Зори» в виде черновой версии — памятник звукозаписи и пример, как можно средствами 1960-1970-х гг. «на коленках» сделать поканальную запись последовательными наложениями. Качество фонограммы ужасное, но спасибо за то, что вообще есть. И она не смогла бы возникнуть, если бы в марте 1997 года Веня не приобрёл бы опыт студийной работы.

«Крышкин дом», пусть и разлучённый с авторским оформлением, был издаваем неоднократно. «Тае» издавался как в оригинальном виде ДрДомом, так и с масштабной реставрацией, выполненной Львом Наумовым — Выргородом. И лишь единственная работа, к которой в полной мере применимо определение «студийная», на компакт- дисках никогда не выпускалась.

Из запланированных семи альбомов два были в черновом виде реализованы. Один из них — «Тае Зори». Второй — у вас в руках. Альбом «Всё будет хорошо» имел ограниченное хождение на кассетах в 1997—2004 гг. Устроившая запись и издавшая его студия «Колокол» в начале 2000-х гг. планировала выпустить альбом на диске, однако, не успев осуществить это намерение, прекратила свою деятельность. Мы восполняем данный пробел и публикуем единственную уцелевшую студийную мультиинструментальную работу Вени Д’ркина, - говорит издатель.

Альбом записывал Алексей Вертоградов на своей домашней студии MW-Records в марте 1997 года. И у Вени, и у Алексея это был первый опыт поканальной записи. В процессе работы и звукорежиссёр, и музыканты учились и набивали шишки. Впоследствии именно этот опыт позволил Вене записать в одиночку в бытовых условиях «Тае» со всеми его наложениями. Прямо во время работы над альбомом Веня сочинил песню «Всё будет хорошо», тут же записал её, — и переименовал альбом, называвшийся ранее «Дули две».

Друзья свидетельствуют, что сразу после записи «Всё будет хорошо» он был очень рад произошедшему. «Кажется, я в Белгород приехала, и прям сразу на остановке он радостно сказал, что записал кассету. Думаю, радость была от возможности поэкспериментировать со звуком, инструментами, прибамбасами… а заодно и записал», — вспоминает одна из близких знакомых музыканта.

Однако впоследствии мнение автора об альбоме изменилось. Полученным результатом — а ещё больше взаимодействием со студией «Колокол» — автор в итоге остался недоволен, и высказывался об альбоме и о москвичах довольно нелестно. А перед смертью, сожалея о том, что альбомные песни увидели свет в черновых, не выверенных аранжировках и что альбом оказался в руках людей, доверия к которым он не испытывал, Д’ркин оставил такую запись:

«Мои песни — мои дети.

У моих песен есть я — любящий и по возможности справедливый отец. Ещё у них есть родственники по отцовской линии.

И н и к т о ! более никаких прав на них не имеет.

Я, как отец, не уберёг двадцать песен «Всё будет хорошо».

Простите».

Памятуя об этом, некоторые из друзей Вени выказывали удивление и непонимание, зачем издавать «Всё будет хорошо» на компактах и таким образом напоминать о существовании альбома.

Для меня же нет сомнений в необходимости данной публикации. К нашему сожалению, это — единственная студийная фонограмма, дающая представление о звучании группы, и это единственная поканальная запись. Других нет, - говорит издатель.

Фактически всё остальное, включая «Крышкин дом» и даже «Тае» — это достудийные домашние демо-заготовки, а «ВБХ» — первая и единственная студийная проба. Пусть она и не находится в статусе полноценного авторского альбома, что Веня отметил и в росписи семи альбомов, вернув данной программе первоначальное название «Дули две».

И хотя это «первый блин комом» по авторской строгой оценке, но других «блинов» у нас просто нет — не фурычит горелка и сковородка. Всё прочее — лишь чертежи, схемы, эскизы «блинов», выкройки, черновики черновиков. Побережём что имеем.

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