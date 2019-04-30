«Выргород» выпустил на CD альбом Вени Д’Ркина «Все будет хорошо»

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Музыкальное издательство «Выргород» выпустило на компакт-дисках альбом Вени Д’Ркина «Все будет хорошо». Это единственный студийный альбом Вени.

Альбом записан в марте 1997 года в студии MW-Records Алексеем Вертоградовым. Веня Д'ркин — автор текстов и музыки, вокал, гитары, губная гармоника, перкуссия, сведение. Вероника Беляева — скрипка.Организация записи — Виктор Синяков, Константин Кудрячев. Реставрация и мастеринг — Аркадий Голубков, 2016.

Веня Д’Ркин «Все будет хорошо»
Веня Д’Ркин «Все будет хорошо»

Основную часть музыкального наследия Вени Д’ркина представляют концертные записи. Некоторые из них полностью или частично изданы. Кроме того, имеется несколько репетиционных и бытовых записей, которые отчасти восполняют отсутствие полноценных студийных работ.

В 1999 году в больнице, в промежутке между химиотерапиями, Веня устроил ревизию песен и распределил их по семи альбомам: «Дули две», «ТиБиБо», «Тае Зори», «Волос», «Анютины глазки», «Джазики. Романсики. Блюзики», «Время и стекло».

Кроме семиальбомья, от которого имеются — за исключением пары черновиков — лишь контуры замысла, нам осталась случайная акустика «Крышкин дом» (была записана на квартире в Москве по инициативе студии «Остров»). Из репетиционных записей наибольшую известность приобрела «Запись для дяди Коли». Изначально она имела прикладное значение — это демо-запись для потенциального музыканта группы. По иронии судьбы, две эти фонограммы призваны представлять всё многоцветье Венькиного творчества — исключительно потому, что иного не сохранилось. Ещё есть прощальная сказка «Тае Зори» в виде черновой версии — памятник звукозаписи и пример, как можно средствами 1960-1970-х гг. «на коленках» сделать поканальную запись последовательными наложениями. Качество фонограммы ужасное, но спасибо за то, что вообще есть. И она не смогла бы возникнуть, если бы в марте 1997 года Веня не приобрёл бы опыт студийной работы.

«Крышкин дом», пусть и разлучённый с авторским оформлением, был издаваем неоднократно. «Тае» издавался как в оригинальном виде ДрДомом, так и с масштабной реставрацией, выполненной Львом Наумовым — Выргородом. И лишь единственная работа, к которой в полной мере применимо определение «студийная», на компакт- дисках никогда не выпускалась.

Из запланированных семи альбомов два были в черновом виде реализованы. Один из них — «Тае Зори». Второй — у вас в руках. Альбом «Всё будет хорошо» имел ограниченное хождение на кассетах в 1997—2004 гг. Устроившая запись и издавшая его студия «Колокол» в начале 2000-х гг. планировала выпустить альбом на диске, однако, не успев осуществить это намерение, прекратила свою деятельность. Мы восполняем данный пробел и публикуем единственную уцелевшую студийную мультиинструментальную работу Вени Д’ркина, - говорит издатель.

Альбом записывал Алексей Вертоградов на своей домашней студии MW-Records в марте 1997 года. И у Вени, и у Алексея это был первый опыт поканальной записи. В процессе работы и звукорежиссёр, и музыканты учились и набивали шишки. Впоследствии именно этот опыт позволил Вене записать в одиночку в бытовых условиях «Тае» со всеми его наложениями. Прямо во время работы над альбомом Веня сочинил песню «Всё будет хорошо», тут же записал её, — и переименовал альбом, называвшийся ранее «Дули две».

Друзья свидетельствуют, что сразу после записи «Всё будет хорошо» он был очень рад произошедшему. «Кажется, я в Белгород приехала, и прям сразу на остановке он радостно сказал, что записал кассету. Думаю, радость была от возможности поэкспериментировать со звуком, инструментами, прибамбасами… а заодно и записал», — вспоминает одна из близких знакомых музыканта.

Однако впоследствии мнение автора об альбоме изменилось. Полученным результатом — а ещё больше взаимодействием со студией «Колокол» — автор в итоге остался недоволен, и высказывался об альбоме и о москвичах довольно нелестно. А перед смертью, сожалея о том, что альбомные песни увидели свет в черновых, не выверенных аранжировках и что альбом оказался в руках людей, доверия к которым он не испытывал, Д’ркин оставил такую запись:

«Мои песни — мои дети.
У моих песен есть я — любящий и по возможности справедливый отец. Ещё у них есть родственники по отцовской линии.
И н и к т о ! более никаких прав на них не имеет.
Я, как отец, не уберёг двадцать песен «Всё будет хорошо».
Простите».

Памятуя об этом, некоторые из друзей Вени выказывали удивление и непонимание, зачем издавать «Всё будет хорошо» на компактах и таким образом напоминать о существовании альбома.

Для меня же нет сомнений в необходимости данной публикации. К нашему сожалению, это — единственная студийная фонограмма, дающая представление о звучании группы, и это единственная поканальная запись. Других нет, - говорит издатель.

Фактически всё остальное, включая «Крышкин дом» и даже «Тае» — это достудийные домашние демо-заготовки, а «ВБХ» — первая и единственная студийная проба. Пусть она и не находится в статусе полноценного авторского альбома, что Веня отметил и в росписи семи альбомов, вернув данной программе первоначальное название «Дули две».

И хотя это «первый блин комом» по авторской строгой оценке, но других «блинов» у нас просто нет — не фурычит горелка и сковородка. Всё прочее — лишь чертежи, схемы, эскизы «блинов», выкройки, черновики черновиков. Побережём что имеем.

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