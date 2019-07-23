Willow Smith – Willow

MSFTSMusic,Roc Nation, 19.07.2019

Жанр: r’n’b, психоделик-фолк, инди-поп.

Она поет неистово, и кажется, что ей просто надо доказать что-то самой. И наверняка это так и есть. Это расплющено, аффектированно, без пауз меж песен. Это разомкнутое сознание инстаграма, когда кажется, что достаточно сказать одну сбивчивую фразу — и весь мир поймет без слов и поставит лайки. Уиллоу все еще 18 лет, это простительно.

Альбом Уиллоу записала вместе со своим парнем Тайлером Коулом. Она звучит совсем не как поп-звезда, ей ближе доверительные черные интонации типа «Почувствуй себя ножом, когда он проникает в меня». Это так неглубоко, что она осекается каждый раз, когда доходит до вывода. Да что там, вывода или выводов просто нет. Но картинка есть. Инстаграм, что уж… В гитарной вязи гармоний ее голос звучит звонко, свежо, но робко. Она дает заявку, но не убеждается, что заявка принята.



Willow

Аранжировки скользят от психоделика до вполне себе танцевального r’n’b, не останавливаясь ни на чем. В U Know появляется читка ее брата Джейдена, вполне приличная, к слову. Альбом это не спасает от слова совсем — хитов так и нет, а моралите Уиллоу заканчиваются примерно на «Все смотрят в свои телефоны и чувствуют себя одинокими, и я здесь, чтобы сказать, что они не правы». Ого, как свежо. Аранжировки вообще словно из случайного подбора, логики в битах нет. Если создавать конкуренцию Ариане Гранде, дочь Уилла Смита зашла явно не с той стороны. Да и морализаторством ей заниматься явно не с руки.

Пока Уиллоу выглядит крайне сыровато и даже банально. Но знаете, я видел не раз, когда все менялось с ног на голову, и довольно быстро. Поэтому и написал. Зацепила именно страсть. Она хочет петь и доносить, это важнее мастерства. Когда будет что петь и доносить миру, тогда и посмотрим. Заявку девушка дала, за ней стоит присматривать.

Оценка: 5 из 10

Гуру КЕН