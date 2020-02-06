«Аквариум» собрал на краудфандинге 4 млн

Поклонники перечислили команде Бориса Гребенщикова почти вдвое больше запрашиваемой изначально суммы. Итоговая сумма сборов группы «Аквариум» составила 4 607 221 рубль. При этом изначально Борис Гребенщиков оценивал запись новых произведений в 2 500 000 рублей. В рамках проекта было куплено 1940 акций.



Борис Гребенщиков

Между тем, дата выпуска новых альбомов группы «Аквариум» не разглашается. Ранее Борис Гребенщиков говорил, что работает сразу над пятью пластинками. Три из них будут состоять из авторского материала, а оставшиеся – это сборники кавер-версий.

Некоторые песни Борис Гребенщиков уже публиковал в виде клипов, пишет reproduktor.net. Самым свежим из них является ролик к песне «Бабушки». В студийном качестве она ранее не издавалась, хотя написана была еще в середине 80-х годов.

Отметим, что это уже вторая краудфандинг-акция группы «Аквариум». На этот раз музыкантам не удалось перебить собственный рекорд сборов пятигодичной давности. Тогда группе перечислили более 7 000 000 рублей.