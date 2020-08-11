«Аквариум» выпустил альбом своих хитов с Ли Перри

Инициатором создания этого альбома стал самарский музыкант Левша-Пацан. По личной инициативе он отправился на Ямайку, где основатель стиля реггей Ли Перри сделал новые аранжировки старых песен «Аквариума». Всего в альбом вошло девять известных композиций.

По словам инициатора проекта, в успех предприятия не верили как Борис Гребенщиков, так и Ли Перри. Первый полагал, что воплотить задуманное в жизнь невозможно в принципе, второй сомневался, что удастся собрать необходимые для записи деньги. Сбор средств на запись альбома «Аквариум in Dub» производился на портале краудфандинга «Планета». Итоговая сумма сборов составила 432 700 рублей.



Борис Гребенщиков

— Что мы хотим? Не больше – не меньше переизобрести «Аквариум» 80-х в сегодняшнем регги, и сделать это именно на Ямайке, — говорилось в описании проекта. — Тем более, что с нами в деле сам Великий Ли «Скрэтч» Перри. Ведь Ли Перри в середине XX века изобрёл то, что мы сейчас называем регги и даб. Так вот, затея наша в том, чтобы раскрасить яркими ямайскими красками несколько акустических вещей «Аквариума».