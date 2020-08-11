«Аквариум» выпустил альбом своих хитов с Ли Перри

Инициатором создания этого альбома стал самарский музыкант Левша-Пацан. По личной инициативе он отправился на Ямайку, где основатель стиля реггей Ли Перри сделал новые аранжировки старых песен «Аквариума». Всего в альбом вошло девять известных композиций.
По словам инициатора проекта, в успех предприятия не верили как Борис Гребенщиков, так и Ли Перри. Первый полагал, что воплотить задуманное в жизнь невозможно в принципе, второй сомневался, что удастся собрать необходимые для записи деньги. Сбор средств на запись альбома «Аквариум in Dub» производился на портале краудфандинга «Планета». Итоговая сумма сборов составила 432 700 рублей.
— Что мы хотим? Не больше – не меньше переизобрести «Аквариум» 80-х в сегодняшнем регги, и сделать это именно на Ямайке, — говорилось в описании проекта. — Тем более, что с нами в деле сам Великий Ли «Скрэтч» Перри. Ведь Ли Перри в середине XX века изобрёл то, что мы сейчас называем регги и даб. Так вот, затея наша в том, чтобы раскрасить яркими ямайскими красками несколько акустических вещей «Аквариума».
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