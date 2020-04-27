«Алиса» спела про самоизоляцию как «Дежавю»

Впервые песня прозвучала на онлайн-концерте, прошедшем на платформе Wink. Акустическую версию песни «Дежавю» Константин Кинчев опубликовал в своем инстаграме 6 апреля.

«От онлайн-концерта остались странные ощущения. С одной стороны, был рад встрече, со своими, соскучился... С другой, полная опустошенность, как будто всю ночь вагоны разгружал. Мне нужны вы!!! Моя публика!!! Армия!!! Без вас мне край!!! Вот как-то так... Что скажете ? Имеет смысл повторить этот пробив пустоты или ну его? Мы вместе!!!», - поделился Константин Кинчев.



Константин Кинчев

В клипе снялись все музыканты команды. Причем каждый снят у себя дома, как и положено во время самоизоляции.