«Би-2» показали внезапный клип «Иначе»

В фильме «Котёл», который выходит на экраны 3 сентября, Шура Би-2 играет наркоторговца. Песня «Иначе», записанная с американским певцом Джоном Грантом, увидела свет еще в 2017 году: она стала бонус-треком к альбому «Горизонт событий».

Слова, музыка — Михаил Карасёв. Это второй фит с Джоном Грантом, первым была песня «Виски».

Джон Грант - американский музыкант, экс-участник и основатель группы The Czars. После распада группы переехал в Исландию, и записал «Pale Green Ghosts» с Biggi Veira — солистом исландской электронной группы Gus Gus, за что получил звание «Человек года» и номинации на The BRITS 2014 и «Q Award». На протяжении 25 лет он изучал русский язык и сейчас говорит и поет на нём практически без акцента.