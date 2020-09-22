BTS спели в магазине винила

Музыканты представили интимный сет из трех песен живьем. Начали его, конечно, с главного своего бэнгера на этот день Dynamite - и хотя BTS спели его уже везде, включая VMA и телешоу, впервые это прозвучало в полностью живом исполнении с живой группой, а не под минус.

BTS также спели две «старых» мелодии: немного измененную аранжировку «Save ME» 2016 года и мощную балладу «Spring Day» 2017 года. Последняя песня посвящена борьбе в тяжелые времена, чтобы дожить до светлых дней, - актуально в 2020 году.



BTS спели в магазине

«Это было самое суровое лето в истории, но мы знаем, что весна наступит», - сказал RM.

BTS намеревались провести 2020 год, восхищая поклолнников BTS на аренах по всему миру, но последние несколько месяцев вынуждены были провести в изоляции.