Дима Билан устроил «Перезагрузку» и стал новым

В альбом вошло 16 композиций, в том числе уже известные «Молния», «Про белые розы» и дуэт с Polina «Пьяная любовь».

— Готовы услышать мою историю? Я писал этот альбом три года, и в нем вы услышите все, через что я прошёл за это время! — написал артист в инстаграме. — Начиная от глубоких душевных потрясений и поисков себя, заканчивая невероятным желанием жить, искренне любить и путешествовать во всех плоскостях и вселенных, всё то, благодаря чему произошла моя полная перезагрузка! Честная история, которой я так хочу поделиться с вами! Из первых уст!

Альбом вышел на лейбле Archer. В него вошли песни разных авторов, в том числе известных как Антон Шаплин («Океан»). Песню «Весна» написал сам Дима Билан (текст в соавторстве с Ларой Д'Элия).



Дима Билан

- Я специально взял достаточно большую паузу и готовил альбом три года, составляя многогранный пазл из песен, каждая из которых - это прожитая история, это рассказ о событиях, особенных, знаковых, важных, которые произошли со мной за это время и которые кардинально поменяли мой мир. Я уезжал туда, где нет никого, я был один на один с дикой природой, я хотел услышать свои истинные мысли, чувства и переживания, которые были запрятаны за водоворотом ежедневной суеты. И я их услышал.. и захотел поделиться моей абсолютной перезагрузкой со Слушателем. Это мой честный рассказ обо всем. Это новый я!