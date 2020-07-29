Дима Билан выпустил экоманифест

Лирический герой посвящает песню своей возлюбленной, романтизирует ее образ и поет о том, что «все свои хиты на твое имя выменял».





— Знаю, что вы очень ждали эту композицию! Слушаем и наслаждаемся! — написал Билан в инстаграме.

