Дима Билан выпустил экоманифест

Опубликовано пользователем

Дима Билан выпустил видеоклип на песню «Вторая жизнь» (смотреть клип).

Ролик является частью социальной кампании за вторичную переработку пластика. Героиней видео стала планета Земля, переживающая различные метаморфозы.

- Мы выбрасываем упаковки из пластика. Может, теперь поменяем всё»? Мой новый трек «Вторая жизнь» создан специально для проекта компании Procter&Gamble и сети магазинов «Магнит» под названием “Подари пластику вторую жизнь». Его цель - обьяснить взаимосвязь между нашей личной ответственностью и спасением нашей планеты. Ее здоровье, здоровье наших детей и нас самих – в наших руках. У пластика может и должна быть вторая жизнь – она станет реальностью, если мы все объединим наши усилия. Будьте ответственными - сдавайте пластик на переработку и делайте это правильно!

Дима Билан
Дима Билан

В рамках проекта, как сообщил Билан, P&G и «Магнит» построят 3 детские площадки из переработанного пластика.

Быстрый поиск: 