Дима Билан выпустил экоманифест

Ролик является частью социальной кампании за вторичную переработку пластика. Героиней видео стала планета Земля, переживающая различные метаморфозы.
- Мы выбрасываем упаковки из пластика. Может, теперь поменяем всё»? Мой новый трек «Вторая жизнь» создан специально для проекта компании Procter&Gamble и сети магазинов «Магнит» под названием “Подари пластику вторую жизнь». Его цель - обьяснить взаимосвязь между нашей личной ответственностью и спасением нашей планеты. Ее здоровье, здоровье наших детей и нас самих – в наших руках. У пластика может и должна быть вторая жизнь – она станет реальностью, если мы все объединим наши усилия. Будьте ответственными - сдавайте пластик на переработку и делайте это правильно!
В рамках проекта, как сообщил Билан, P&G и «Магнит» построят 3 детские площадки из переработанного пластика.
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