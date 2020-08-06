Ханна призналась в любви к 80-м: «Навсегда твоя»

Ханна выпустила первый сингл после успешного дуэта с Мишей Марвиным «Французский поцелуй». В треке «Навсегда твоя» звезда продолжает романтическую тематику. Героиня проводит ночь у окна, наслаждаясь воспоминаниями о совместном отдыхе с любимым. Это было так давно, что аранжировка подчёркнута синтезированным саундом восьмидесятых.

«Не могу остановиться и перестать слушать и петь эту песню! Уже подсадила всех своих! Эта песня - максимально про счастье, любовь, жизнь и кайф», - признается Ханна.



Ханна