«Ленинград» возродился ради гламурной тусовки

Видео снял фотограф Даниил Величко. Под незатейливый бит и духовую секцию «Ленинграда» иронично обсуждаются последние глянцевые сплетни.

Главная героиня ролика — модель plus size в исполнении вокалистки коллектива Виктории Кузьминой. По сюжету она снимается в фотосессиях для модных журналов, после чего обрабатывает снимки с помощью фоторедактора, делая себя стройной. В клипе активно задействована светская львица Тетя Мотя (Наташа Давыдова).



Сергей Шнуров

В клипе также затрагиваются темы голосования по поправкам к конституции, завтраков Яны Рудковской, харассмента, бозипозитива и др.