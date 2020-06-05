Лепс спел баллады Высоцкого

Всего выйдет пять альбомов Лепса с песнями Высоцкого, в альбоме «На дистанции» Лепс исполняет баллады Высоцкого. Это 22 истории о жизни, исполненные и записанные в аутентичной манере певца под аккомпанемент гитары Тимура Ведерникова.
«В альбоме «На дистанции» передано быстрое течение жизни со своими трагедиями и веселыми ситуациями. Смешное и грустное рядом. Серьезные и комические произведения на альбоме сменяют друг друга как страницы жизни. Жизнь предстает как прохождение дистанции, которую хочется пройти до конца и победить», - отмечается в пресс-релизе.
«Я хорошо помню, как мой отец и вся моя музыкальная семья слушали песни Высоцкого, как они сами их пели дома, на кухне под гитару. Эти произведения были важной частью моей жизни, я впитывал их с детства. Сейчас, когда я решаюсь исполнить какие-либо песни Владимира Семеновича, то выбираю те, что наиболее близки мне лично. С ними связывают собственные воспоминания, отголоски в моей душе. Перед тем как их исполнить, я много слушал записи Высоцкого, отбирал, что смогу спеть не испортив. Для альбома «На дистанции» подготовил 22 произведения. Настоящие истории и размышления о жизни. Она такая стремительная. Порой бывает жесткая, но, конечно, и радостная. В ней есть место и трагедии, и комедии», - говорит Григорий Лепс.
Альбом вышел на лейбле «Юнайтед Мьюзик Групп».
«Изначально я хотел собрать и исполнить баллады Владимира Семеновича. Но получилось несколько шире. Это песни о жизни, о том, как мы, каждый из нас, проходит эту дистанцию, начиная от рождения и до смерти. Здесь грустные размышления о пагубных пристрастиях и жизни как экспонат гербария. Есть истории о любви и доблести. Вместе с ними - остроумные, смешные истории, например про нефть, речку Вачу.
Эти произведения на альбоме соседствуют вместе, они идут друг за другом. Как и в жизни: сегодня мы грустим, а завтра смеемся. Сегодня мы совершаем подвиг, а завтра стоим перед важным выбором. Это путь жизни, которую проходит каждый человек. «Каждый думает, что он-то побойчей… кто-то кровью холодней, кто горячей…» но «каждый хочет на высокий пьедестал». Гонка на этой дистанции стремительна, попадаются опасные виражи, случаются комические происшествия, но точно «судья не зафиксирует ничьей». Каждому хочется до финиша дойти уверенно и победить, в первую очередь, для самого себя.
Песни на альбоме «На дистанции», как и на других альбомах цикла «Честь имею» звучат только моим голосом в сопровождении гитары Тимура Ведерникова. Многие из них мало известны современному слушателю, в исполнении Владимира Семеновича они существуют в записях с низким качеством, их редко используют по телевидению и радио. Надеюсь, что альбом «На дистанции» даст этим песням новую жизнь. Кто-то вспомнит о них, а кто-то и впервые услышит».
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