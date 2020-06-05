Лепс спел баллады Высоцкого

Всего выйдет пять альбомов Лепса с песнями Высоцкого, в альбоме «На дистанции» Лепс исполняет баллады Высоцкого. Это 22 истории о жизни, исполненные и записанные в аутентичной манере певца под аккомпанемент гитары Тимура Ведерникова.

Альбом вышел на лейбле «Юнайтед Мьюзик Групп».

Эти произведения на альбоме соседствуют вместе, они идут друг за другом. Как и в жизни: сегодня мы грустим, а завтра смеемся. Сегодня мы совершаем подвиг, а завтра стоим перед важным выбором. Это путь жизни, которую проходит каждый человек. «Каждый думает, что он-то побойчей… кто-то кровью холодней, кто горячей…» но «каждый хочет на высокий пьедестал». Гонка на этой дистанции стремительна, попадаются опасные виражи, случаются комические происшествия, но точно «судья не зафиксирует ничьей». Каждому хочется до финиша дойти уверенно и победить, в первую очередь, для самого себя.

Песни на альбоме «На дистанции», как и на других альбомах цикла «Честь имею» звучат только моим голосом в сопровождении гитары Тимура Ведерникова. Многие из них мало известны современному слушателю, в исполнении Владимира Семеновича они существуют в записях с низким качеством, их редко используют по телевидению и радио. Надеюсь, что альбом «На дистанции» даст этим песням новую жизнь. Кто-то вспомнит о них, а кто-то и впервые услышит».