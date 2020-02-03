МакSим уходит со сцены из-за обострений после ДТП

Накануне она сообщила о том, что МакSим приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году. Менеджер извинилась перед поклонниками за отмену выступлений.



МакSим

"Есть проблемы с сосудами головного мозга, ушибы позвоночника", - рассказала Соколова. При этом она уточнила, что конкретного диагноза врачи певице не поставили.

"Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги", - рассказала директор.

В апреле 2019 года певица попала в аварию за границей. У ее автомобиля лопнуло колесо, в результате чего машину занесло на мокрой дороге и она вылетела в кювет. Исполнительница получила ушибы и гематомы.