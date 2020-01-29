Майли Сайрус развелась с Лиамом Хемсвортом

Источник рассказал «Биллборду», что во вторник судья из Лос-Анджелеса завершил бракоразводный процесс, который длился восемь месяцев. Документы вступят в силу 22 февраля.



Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Пара рассталась менее чем через год после свадьбы (звезды тайно поженились в декабре 2018 года). До этого Хемсворт и Сайрус были вместе почти десять лет — впервые они встретились на съемках фильма "Последняя песня" (2010).

Позже выяснилось, что одной из причин расставания стали "непримиримые разногласия". Актер хотел традиционную семью: с уютным домом, детьми и заботливой женой. Исполнительница, наоборот, предпочитает развлекаться, причем с другими людьми – мужчинами и женщинами.

Однако бывшие супруги не долго тосковали. Сейчас Майли встречается с музыкантом Коди Симпсоном, а Лиам с моделью Габриэллой Брукс.