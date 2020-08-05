Моцарт стал самым популярным композитором в немецкоговорящих странах

Такую статистику приводит театральное общество Deutsche Bühnenverein.
В позапрошлом сезоне музыка Моцарта звучала в 111 постановках, сыгранных 884 раза. Второе место в списке занимает Джузеппе Верди, за ним следуют Вагнер и Пуччини.
Среди наиболее исполняемых произведений лидируют «Волшебная флейта» и «Кармен». В десятку «хитов» вошли также «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро», «Так поступают все», «Риголетто», «Травиата» и «Набукко».
Среди оперетт абсолютным лидером рейтинга стала «Летучая мышь», а в жанре музыкальной комедии — рок-мюзикл «Звездный экспресс» Ллойда Уэббера.
Отмечается, что по сравнению с сезоном 2018-2019, в нынешнем количество постановок сократилось наполовину.
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