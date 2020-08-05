Моцарт стал самым популярным композитором в немецкоговорящих странах

Ранее в чартах Billboard было требование, чтобы альбомы в комплекте с товарами были доступны для покупки одновременно и по отдельности на одном и том же веб-сайте, а также требование, чтобы товары, продаваемые отдельно, были по цене ниже, чем пакеты, которые включали альбом. Кроме того, комплекты товаров / альбомов можно было продавать только в официальном интернет-магазине артиста, а не через сторонние сайты.