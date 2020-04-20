Валерия и Максим Фадеев сняли клип в самоизоляции

"Собрали все эмоции, которые в нас бурлят в эти сложные времена, и превратили их в клип. Снимали каждый в своем углу. Операторы даже не входили в мой дом, снимали через окна. Самое удивительное, что это, безусловно, была вынужденная мера, но, как мне кажется, такая картинка как нельзя лучше отражает настроение песни", — рассказал Фадеев в инстаграме.
"Работа, которую мы сделали в нестандартных условиях текущего момента, на удалении друг от друга, но чувства были обнажены как никогда", — прокомментировала Валерия.
Музыканты размышляют о любви и потерянных мгновениях, а потом думают, как все это вернуть, заранее зная, что это невозможно.
Режиссер — Иосиф Пригожин. Музыка - Максим Фадеев. Стихи - Мария Захарова. Саунд: Даниил Бабичев.
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